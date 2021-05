Chefe de análise financeira do Bradesco BBI será sócio da Ibiuna Investimentos

O chefe de análise do setor financeiro no Bradesco BBI, Victor Schabbel, está de saída do banco, apurou o Estadão/Broadcast. Depois de quase dois anos de casa, deixa a instituição para se tornar sócio da Ibiuna Investimentos. Vai tocar também a cobertura financeira, além das empresas tech, mas do outro lado.

No lugar no sellside, que recomenda investimentos, passará para o buyside, que responde pelo outro lado, o da compra. Schabbel tem passagens ainda pela Cielo e pelo Credit Suisse. Na Ibiuna, ele vai integrar a equipe de André Lion, sócio responsável pela área de renda variável. Com R$ 21 bilhões em ativos sob gestão, a casa foi fundada, em 2010, pelos ex-diretores de política monetária do Banco Central, Mário Torós e Rodrigo Azevedo.

Procurado, o Bradesco confirmou a saída de Schabbel. Informou ainda que Otavio Tanganelli, assume a cobertura, vindo do Credit Suisse, onde também acompanhava o setor financeiro. A Ibiuna não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 07/05, às 16h04.

