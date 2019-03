Chegada de voos internacionais ao Brasil cresce menos no primeiro bimestre

Os dois primeiros meses deste ano tiveram um crescimento menor de chegadas de voos internacionais no Brasil ante o registrado em igual período do ano passado. O aumento foi de 3% este ano, enquanto em janeiro e fevereiro de 2018, houve expansão de 8%. Ainda assim, foram 345 voos e aproximadamente 71 mil assentos a mais, conforme um levantamento realizado pela Embratur, a partir de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Mas alguns dos principais aeroportos viram dobrar as chegadas. Caso de Fortaleza, onde o numero de desembarques saltou para 242 chegadas. Brasília recebeu 93 novos voos, o que corresponde a um crescimento de 36%. Galeão, no Rio de Janeiro, registrou um crescimento de 5,3%, com 123 chegadas adicionais. Guarulhos, em São Paulo, maior porta de entrada de estrangeiros no País, por sua vez, registrou ampliação de 3%, ou 178 voos a mais.//Luciana Collet

