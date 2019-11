China anuncia importação de melão brasileiro na visita de Xi Jinping

Coluna do Broadcast

Por Isadora Duarte

A abertura do mercado chinês para a exportação de melão brasileiro deve ser anunciada hoje durante visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil para participar da cúpula dos Brics, segundo uma fonte que acompanha a negociação. Em troca, a China poderá exportar pera para o mercado brasileiro. O anúncio estava sendo aguardado pelos fruticultores brasileiros desde a recente visita da ministra Tereza Cristina à Ásia, quando foram acertados os protocolos fitossanitários. Produtores nacionais estimam que o produto pode alcançar até 10% do mercado chinês, equivalente ao triplo da colheita anual.

