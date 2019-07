China deverá superar EUA no mercado de seguros em 2030

A China ultrapassará em 2030 os Estados Unidos e será o maior mercado de seguros do mundo. Relatório sigma do Swiss Re Institute aponta que o crescimento do país asiático nos prêmios de vida e não-vida continua, e o país chegará em 2029 com 20% do total global, ante uma fatia de 11% hoje. Em 2018, a China se consolidou como o segundo maior mercado de seguros do mundo, com prêmios totais registrados de US$ 575 bilhões.

Negócio da China. Os prêmios de seguros globais superaram os US$ 5 trilhões pela primeira vez no ano passado, puxados principalmente pelo crescimento do setor de não-vida. Os prêmios de vida crescerão 2,9% entre 2019 e 2020. /COM CIRCE BONATELLI