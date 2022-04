Chinesa Tencent dobra fatia na brasileira Zenvia e chega a 10% das ações

A gigante chinesa de tecnologia Tencent Holdings, dona do aplicativo de mensagens WeChat, aproveitou o preço baixo e comprou mais ações da brasileira Zenvia, que no ano passado abriu o capital na Nasdaq. Com isso, dobrou sua participação para 10,2% das ações classes A. Em janeiro, quando revelou sua primeira aposta, tinha 5,5%.

Com a nova aquisição, a Tencent passou a deter 1,795 milhão de papéis da Zenvia e já é um de seus maiores acionistas minoritários. Pela cotação de ontem, a participação é avaliada em US$ 10 milhões. O maior acionista individual da Zenvia é a Twilio, plataforma de comunicação em nuvem, sediada em São Francisco e investida da Amazon.

A Tencent é avaliada em US$ 460 bilhões na bolsa de Hong Kong, enquanto a Zenvia tem valor de mercado de US$ 238 milhões.

A chinesa está comprando as ações no mercado, aproveitando os preços baixos do papel, que já caíram mais de 50% desde a abertura de capital em Nova York. A Zenvia é especializada em serviços de comunicação entre empresas e clientes, combinando inteligência humana e artificial, abriu o capital com o papel a US$ 13. Ontem fechou em US$ 6,04, em alta de 5,2%.

