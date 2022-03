Christian Gebara entra para cúpula de telecom que assessora G20

O presidente da Telefônica Brasil (dona da Vivo), Christian Gebara, vai integrar a copresidência da Força-Tarefa de Digitalização dentro do Business 20 (B20), grupo de corporações que faz propostas de políticas públicas aos estadistas que compõe o bloco das maiores economias do mundo (G20). A próxima reunião do G20 será no fim do ano, em Bali, na Indonésia.

Os empresários do setor de telecomunicações querem apontar maneiras de facilitar a instalação das redes mundo afora, o que passa por incentivos regulatórios, por exemplo. O presidente da Força Tarefa de Digitalização do B20 nesta rodada é o executivo Ririek Adriansyah, da Telkom Indonesia. Os outros copresidentes são Borje Ekholm, da Ericsson, e Michael Punke, da AWS.

