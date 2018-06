Chubb e startup Zul se unem para explorar seguro digital

A seguradora norte-americana Chubb se aliou à startup Zul Digital, de mobilidade urbana, para explorar a venda de seguros em plataformas digitais, que ainda engatinha no Brasil, e aposta numa venda de forma quase que “express”. O sistema já disponível no aplicativo de Zona Azul da novata, um dos que substituiu os antigos talões de estacionamento, viabiliza a contratação de produtos de seguros em menos de 30 segundos.

Portfólio. As primeiras proteções disponibilizadas são para cobertura de roubo ou furto qualificado de bolsas, mochilas e pastas, bem como seu conteúdo, e uma segunda para roubo ou furto qualificado de bens deixados no interior do veículo. O portfólio, contudo, não deve parar por aí. No Brasil, a Chubb, quando ainda usava a nomenclatura Ace, comprou a carteira de seguros de grandes riscos do Itaú Unibanco.

Siga a @colunadobroad no Twitter