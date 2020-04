Cia do Terno e Les Chemise movem 139 ações para suspender aluguéis

Se a moda pega? O pedido inicial é de suspensão temporária do pagamento dos aluguéis e encargos da locação, mas de acordo com o fundador do escritório, Rafael Lacerda, o passo seguinte será ingressar com processos pedindo a revisão dos contratos, seja para readequar o valor dos aluguéis à nova realidade econômica, seja para isentar a rede do pagamento de multa em caso de rescisão antecipada.

Guerra de liminares. Até agora o grupo teve quatro ações indeferidas pela Justiça, três deferidas e quatro parcialmente deferidas. Outros 78 pedidos de liminares ainda estão em análise nos tribunais e 50 processos estão encaminhados para acordo com os proprietários dos imóveis. A maior dificuldade de negociação está sendo com as donas de grandes shoppings.

Cada lugar de um jeito. O diferente teor das decisões reforça que o Direito dá margem a diferentes interpretações e pode haver no horizonte um grande Vale-Tudo judicial entre varejistas e shoppings. Em Campinas, a Cia do Terno obteve liminar 100% favorável, com suspensão total da exigibilidade dos pagamentos por força maior na loja de um grande shopping center. No Rio, a juíza Simone Gastesi Chevrand negou o pedido referente à loja do Top Shopping. Segundo ela, a rede fez um exercício de ?adivinhação? para ?obter moratória antecipada de efeitos que ainda desconhece? sobre seu negócio, sem perder um ponto nobre de comércio e seus serviços.

Perdas divididas. Na 25ª Vara Cível de Brasília o juiz Julio Roberto dos Reis optou por um meio termo, suspendendo parte do contrato de locação (cláusulas de aluguel mínimo e fundo de propaganda), mas mantendo o pagamento de encargos condominiais e aluguel porcentual sobre o faturamento. Na decisão o magistrado, não pode prevalecer a lógica do ?salve-se quem puder?.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco

Contato: colunabroadcast@estadao.com