Ciclic, startup de gigantes, fecha com americana Starr e avança em seguros

A Ciclic, de BB Seguros e Principal, começa a atacar novos mercados no digital. Constituída voltada à venda de planos de previdência privada, vai avançar agora para seguro viagem. Para viabilizar a oferta para viajantes locais e internacionais, a novata fechou com a seguradora norte-americana Starr e sua empresa de assistências, a suíça Assist Card, que vai operar o produto.

Amarrado

O interesse de gigantes como a seguradora do Banco do Brasil e a Principal Financial Group, que também são sócios na Brasilprev, em uma plataforma digital de venda de seguros, tem como pano de fundo marcar presença em um canal que é pouco explorado no Brasil. No caso do BB, além de ampliar receitas de venda de seguros, que não embutem o risco da operação, a aposta mira também os não-bancarizados.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+