Cielo atrai 70 empresas com maquininha para auxílio emergencial

A Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, já atraiu quase 70 empresas com a solução que permite o uso dos recursos do auxílio emergencial de R$ 600 em pagamentos de compras com cartões. São mais de 6,3 mil maquininhas inteligentes, batizadas de LIO, que oferecem o serviço.

Varejo essencial na pandemia

A maioria dos interessados, obviamente, é do setor de supermercados e inclui nomes como Carrefour Brasil, Big e GPA, dono do Pão de Açúcar, Extra e Assaí. Além destes, há ainda lojas de construção e farmácias como a Pague Menos. Mas não são apenas grandes redes, estabelecimentos menores também estão na lista.

