Cielo conclui seleção de novatos e vice-presidentes batem o martelo

Coluna do Broadcast

Por Aline Bronzati

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, conclui amanhã a seleção dos trainees para o próximo ano. Os 16 finalistas, escolhidos a partir de um contingente de mais de 11 mil candidatos, serão entrevistados pelos vice-presidentes, movimento que ocorre pela primeira vez na companhia, sinalizando um olhar mais atento da empresa aos novos talentos em meio a uma profunda reestruturação para se manter na liderança entre as maquininhas.

Sem restrições. Outra novidade no processo foi abri-lo, também pela primeira vez desde que foi instituído, em 2008, a candidatos de qualquer universidade, curso e idade. Entre dez e doze serão escolhidos no final. Quem for contratado, receberá salário de R$ 6,3 mil e, ao longo de um ano, atuará em diferentes áreas da Cielo.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter