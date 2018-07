Cielo contrata Korn Ferry para selecionar novo CEO

A Cielo contratou a Korn Ferry, de recrutamento de executivos (headhunter), para ajudar na escolha do seu novo presidente. O trabalho da consultoria, porém, será diferente de outros processos, uma vez que uma lista com potenciais candidatos a CEO já foi preparada pelos sócios controladores, Bradesco e Banco do Brasil. Assim, o esforço da Korn Ferry, que já prestava serviços para a Cielo em outras seleções, estará centrado na análise dos nomes selecionados.

Checklist. Dentre os cotados para presidir a líder do setor de adquirência no Brasil, está o presidente da Bandeira Elo, Eduardo Chedid. Na gestão de Rômulo de Mello Dias, atualmente no Uol, que controla a PagSeguro, o executivo era visto como o “segundo homem” da Cielo. Além disso, seu nome tem ganhado, a cada dia, mais força nos corredores da companhia. Outros possíveis candidatos incluem o presidente da Alelo, Raul Moreira, e ainda o presidente da Livelo, programa de fidelidade de Bradesco e BB, Alexandre Rappaport.

O tempo urge. O executivo escolhido vai suceder Eduardo Gouveia, que renunciou ao cargo de CEO da Cielo na semana passada, após um ano e meio no comando da adquirente. Ele, que alegou motivos pessoais e familiares para deixar o posto, fica na companhia até o mês que vem. Procurada, a Cielo não comentou.

