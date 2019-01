Cielo contrata Pragmatis Consultoria e espera resultados já no 1.º trimestre

A Cielo contratou a Pragmatis Consultoria para ajudar em seu processo de reorganização na gestão de Paulo Caffarelli. A empresa, uma derivação da Gradus Consultoria de Gestão, começou a atuar em dezembro e a expectativa é de que os primeiros frutos já apareçam no primeiro trimestre. Na mira da nova administração, está reorganizar a Cielo para o novo cenário de concorrência no setor das maquininhas, colocando a experiência do cliente no centro.

Satisfação remunerada. Uma das mudanças no esforço de colocar o cliente no centro das decisões já aparece nos contracheques da cúpula da empresa. A métrica “satisfação do cliente” ganhou peso na remuneração dos executivos da Cielo. Passou de 5% para 30% e a ideia de Caffarelli é chegar a 50%. No passado, o Magazine Luiza fez a mesma mudança e deu certo.