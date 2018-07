Cielo e Stelo preparam ofensiva a MEIs com conta de pagamento

A Cielo, por meio da sua controlada Stelo, prepara o lançamento, possivelmente em agosto, de uma conta de pagamento para laçar de vez pequenos empreendedores que usam as maquininhas da marca. O passo é fundamental para fazer uma ofensiva junto aos microempreendedores individuais (MEIs), público-alvo da concorrente PagSeguro, do Uol. Isso porque, em geral, eles não têm conta corrente e necessitam de uma alternativa para receber o pagamento das transações de cartões que capturam. A Cielo trouxe a Stelo para dentro de casa justamente para desenvolver uma segunda marca de adquirência, com foco na venda de terminais (POS, na sigla em inglês). A líder do setor de maquininhas já detinha 30% da empresa e comprou o restante das mãos dos seus próprios sócios, Banco do Brasil e Bradesco, em janeiro último, por R$ 87,5 milhões.

Contra-ataque. Faltava, contudo, a conta de pagamentos, que estava em teste, para o projeto decolar. Por ora, a Cielo guarda a sete chaves o número de terminais da Stelo que já vendeu. O Itaú Unibanco, que fez barulho na semana passada ao lançar as maquininhas sob a marca Credicard, batizadas de Pop, deixou mais para frente a criação de uma conta de pagamento, que é essencial para atrair os MEIs. Procurada, a Cielo não comentou.

Demorou, mas chegou. O fato de os pequenos empreendedores não terem conta bancária foi, inclusive, um dos motivos que retardou a investida dos grandes bancos na disputa por esse público no setor de adquirência. Na mira dos pesos pesados e dos novatos está um mercado que não para de crescer: de janeiro a maio, 876.557 novos negócios foram abertos por MEIs no Brasil, segundo a Serasa Experian.