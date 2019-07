Cielo tem maior valorização de suas ações em um único dia

A Cielo viu nesta quarta-feira, 24, suas ações com a maior valorização na bolsa em um único dia, apesar da queda de 33,3% no seu lucro do segundo trimestre. Os papéis contrariaram as expectativas do mercado e subiram 13,04%, cotados a R$ 7,63.

Gogó

Apesar de terem aberto em queda, as ações da Cielo inverteram a direção em meio às falas do presidente da companhia, Paulo Caffarelli. Segundo ele, a estratégia de ganhar mercado e atacar o público de empreendedores e pequenas empresas, ao invés de proteger margem de lucro, se mostrou acertada. Ele diz que a briga por preço está bem longe do fim na guerra das maquininhas.

