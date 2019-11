Cimenteira transforma petróleo recolhido no Nordeste em combustível

A cimenteira LafargeHolcim está transformando o petróleo recolhido nas praias do Nordeste em combustível alternativo, gerando energia calorífica para a produção de cimento. Para isso, a unidade de Caaporã (PB), uma das fábricas de cimento autorizadas a realizar o coprocessamento no Brasil, está misturando esse material a plásticos, como forma de dar destinação ambientalmente correta ao petróleo. A unidade na Paraíba tem potencial para alimentar os fornos com até 1.000 toneladas por mês do produto que está poluindo as praias.