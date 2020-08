Cinco meses após início da quarentena, todos os shoppings podem reabrir

Pela primeira vez desde o fechamento em 26 de março por conta da quarentena, todos os 577 shopping centers do Brasil têm, novamente, autorização para abrir as portas – ainda que com limite reduzido de público e horas de funcionamento.

Resta um. O último shopping fechado no País estava em Franca, norte do interior paulista. Mas nesta sexta-feira, 21, a cidade passou da fase vermelha para a laranja, o que permite a flexibilização de atividades comerciais, de acordo com classificação do governo estadual. Com isso, o shopping aguarda apenas o ok da prefeitura para voltar a funcionar.

Perdas. Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostra que as vendas do setor em todo o território nacional acumulam uma queda de 61,3%, considerando o período de 2 de março a 16 de agosto.

contato: colunadobroadcast@estadao.com