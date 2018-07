Cinco fundos de crédito privado fecham com limite de captação

O aumento da volatilidade do mercado fez com que investidores direcionassem recursos para certos fundos de renda fixa, com destaque para os de crédito corporativo. Levantamento realizado pela XP Investimentos mostra que cinco fundos dessa modalidade foram fechados para novas captações nas últimas semanas, por terem atingido seus limites. Juntos, esses fundos somaram captação de R$ 4,2 bilhões neste ano. Outros dois estão bem próximos de também fecharem.

Não só rosas. O quadro geral para os fundos de renda fixa, contudo, é de saída. A instabilidade econômica provocou, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), resgate de R$ 25,9 bilhões dos fundos de renda fixa em junho. Do patrimônio líquido de R$ 4,3 trilhões da indústria de fundos, 45,2% correspondem aos de renda fixa.