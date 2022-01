CI&T compra empresa no Reino Unido, primeira aquisição após IPO nos EUA

A empresa brasileira de tecnologia CI&T deu mais um passo para ampliar sua atuação no exterior e comprou 100% da Somo Global, uma das principais agências independentes de produtos digitais do Reino Unido, por 49 milhões de libras, o equivalente a R$ 370 milhões. Foi a primeira aquisição da empresa brasileira desde que abriu o capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em novembro de 2021, captando US$ 200 milhões, em recursos destinados justamente para bancar fusões e aquisições.

A Inglaterra é um dos locais onde o mundo digital está mais desenvolvido e vem se transformando em referência no assunto na Europa, por isso, a busca pela CI&T por uma empresa de lá, conta um dos fundadores da companhia e atual presidente, Cesar Gon. Há ao menos um ano, a companhia já olhava o mercado europeu, mirando uma aquisição. Com a compra da Somo, a brasileira ganha 300 especialistas digitais, que trabalham na companhia inglesa com algumas das maiores marcas do mundo, como Audi, Vodafone e Virgin Media.

Desempenho

Do valor total da aquisição, até 25% serão pagos com ações da CI&T. Há ainda uma cláusula em que até 9,8 milhões de libras (R$ 72 milhões) vão ser pagos futuramente, com base no desempenho futuro da empresa pós-aquisição, uma forma de manter o engajamento do time da firma adquirida. A Somo teve 25 milhões de libras (R$ 188 milhões) em receita líquida em 2021, um crescimento de 41% em relação a 2020.

E o apetite de compras da CI&T não para por aí, afirma Gon. A empresa montou uma estrutura fixa para avaliar potenciais aquisições e também para executar negócios, conta um dos fundadores da companhia e atual presidente, Cesar Gon. Criada em 1995, a CI&T ajuda outras companhias a realizar suas transformações digitais. A empresa tem 4 mil funcionários em oito países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália. Na Inglaterra, já tem uma operação desde 2018, mas que agora ganha fôlego extra com a aquisição da Somo.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 14/01/22, às 18h06.

