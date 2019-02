Citi Brasil galga liderança em emissões externas

O Citi Brasil começa a colher frutos do redesenho da sua operação no País, com foco no banco de atacado. No ano passado, subiu à liderança do ranking de emissão de bônus internacionais, segundo dados da consultoria Dealogic. Em 2017, estava em terceiro lugar.

Empurrão. O banco fez nove emissões com volume financeiro de US$ 8,1 bilhões. Dentre as operações que empurraram seu desempenho para cima no ranking da Dealogic estiveram o Tesouro Nacional, Cemig, Banco do Brasil, Banco Safra, Petrobras, Natura e Rumo.

Não para por aí. O Citi também ocupa a primeira posição entre os países emergentes com 267 operações e o topo no ranking da América Latina com 44 emissões. No Brasil, o banco já participa neste ano da emissão externa do BTG Pactual.