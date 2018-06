Citi busca alternativas para reunir operações do atacado em local único

O Citi está buscando alternativas para reunir em um único local parte dos times das operações de atacado e de áreas de suporte, que estão espalhadas em mais de uma localidade da cidade de São Paulo. O movimento segue-se à venda das operações de varejo ao Itaú, aprovada por autoridades reguladoras no ano passado. A sede do banco norte-americano na avenida Paulista, onde estava parte do time de varejo, pode ser uma das opções, mas ainda não foi batido o martelo. O São Paulo Corporate Towers, conjunto empresarial em frente ao shopping JK, foi recentemente descartado. Procurado, o Citi informou que, “como uma empresa global, está presente em diferentes locais nos países nos quais atua”. “O Citi Center, na Avenida Paulista, é a sede do banco no Brasil”, disse ainda o banco.

