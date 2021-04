Citi traz expatriado em Cingapura para chefiar sua tesouraria no Brasil

O Citi está trazendo o brasileiro Eduardo Miszputen, expatriado em Cingapura há quase seis anos, para comandar a tesouraria do banco no Brasil. De volta, ele será diretor de Markets e Securities Services, respondendo pelas áreas que tocam serviços de tesouraria e custódia. Miszputen ingressou no Citi em 1993, como trader de câmbio, no escritório em São Paulo.

A chefia da tesouraria estava vaga desde a saída de Pedro Lorenzini, que deixou o Citi depois de três décadas, com destino ao Itaú Unibanco, para ocupar cargo semelhante. Ao assumi-la, Miszputen tem o desafio de turbinar as receitas da área, com um foco digital ao negócio. Ele também passa a integrar o time de negócios globais e regionais de Markets e Securities Services, com olhos para Brasil.

