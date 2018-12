Citi vai investir mais de R$ 100 mi para modernizar sede em SP

O Citi bateu o martelo e vai manter sua sede no Brasil no tradicional edifício da Avenida Paulista. O banco americano considerou mudar de endereço após vender sua operação de varejo para o Itaú Unibanco, partindo para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, reduto do mercado financeiro na capital paulista, mas recuou. Agora, está debruçado na revitalização do prédio, que deve consumir mais de R$ 100 milhões em investimentos.

Retrofit

Embora já tenha um conceito moderno, a gestão atual quer deixar o edifício sob medida para o banco, cujo foco no Brasil passou a ser o segmento de atacado. O anúncio da modernização da sede do Citi no Brasil está agendado para janeiro próximo.

Tudo junto

Com a decisão, será a primeira vez que o Citi reunirá em um mesmo local todo o seu quadro de banco de atacado no País. A expectativa do americano é de que a união motive ainda mais a equipe. São 2,5 mil funcionários, sendo 1,8 mil diretos e 700 indiretos.

Holofote

Além disso, o Citi, que sempre fez a linha low profile no Brasil, planeja uma série de iniciativas para fortalecer sua marca como, por exemplo, patrocínios culturais. Será a primeira ofensiva do banco após vender sua operação de varejo, que concentrava mais as iniciativas de marketing do americano no País. (Com Altamiro Silva Júnior)

