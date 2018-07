Classe média tem potencial de gerar R$ 20 bi ao ano em filantropia

A classe média brasileira poderia ser geradora de R$ 20 bilhões ao ano para causas sociais com uma doação de 0,5% de seus gastos, identificou pesquisa realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), que será divulgada esta semana. Em números globais, a classe média emergente poderia doar US$ 319 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) ao ano em 2030, também com uma contribuição de 0,5% de seus gastos, conforme levantamento da Charities Aid Foundation, organização internacional de sociedade civil.

Ascendente.

O foco na classe média da pesquisa deriva de amostragens que apontam um crescimento sistemático na renda global e de pessoas participando desse grupo, especialmente nos países emergentes. As projeções são de ingresso de 2,4 bilhões de pessoas na classe média até 2030, com gastos potencialmente alcançando US$ 64 trilhões em 2030, predominantemente (88%) derivados da região Ásia Pacífico e concentrados na China (57%).

