Classes C e D gastam menos no Dia dos Namorados

A situação da economia pesa mais que a paixão para a população de menor renda. Os gastos com hotéis e motéis caíram cerca de 30% no Dia dos Namorados deste ano, em comparação com a mesma data em 2018, conforme levantamento da Superdigital, fintech do Santander Brasil, feito com 500 mil clientes das classes C e D em todo o território brasileiro. O tíquete médio esse ano foi de R$ 110, na comparação com R$ 156 em 2018.

Realidade. Os gastos com bares e restaurantes no Dia dos Namorados também encolheram e caíram 10% neste ano ante 2018. O tíquete médio gasto em bares e restaurantes pelas Classes C e D no último dia 12 foi de R$ 18, ante R$ 20 em 2018.

