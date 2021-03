Clear Corretora investe no público feminino para ampliar base de clientes na Bolsa de Valores

A Clear Corretora, do grupo XP e especializada em varejo, está de olho no público feminino para ampliar sua base de clientes em Bolsa. Com a campanha “Rumo ao Milhão”, a Clear pretende levar um milhão de mulheres ativas à Bolsa, até o fim do ano.

Relatório da B3 de dezembro de 2020, mostrou que o público feminino representa apenas 26% do total de mais de 3 mil CPFs cadastrados na Bolsa. O pequeno porcentual mostra o potencial de entrada das mulheres no universo financeiro.

Com isso, as investidoras não são apenas da Clear, mas de todas as marcas da XP. Além de incentivar os investimentos em ações, a ideia é atrair as mulheres interessadas em atuar no mercado financeiro.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 22/03/2021, às 12:19:32.

