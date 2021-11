Cliente da 99 recebe oferta para comprar bitcoin – e Foxbit está por trás

Usuários do aplicativo de transporte 99 têm recebido na tela do celular um aviso: agora, a carteira de pagamentos 99Pay permite não só que invistam, mas que comprem criptomoedas. Por trás da oferta está a brasileira Foxbit, que lançou o Compra Fácil, serviço para empresas de qualquer ramo adicionarem uma plataforma de negociação de bitcoin em seus aplicativos.

A ideia é exatamente eliminar uma das barreiras para o investimento em criptomoedas, que é a necessidade de abrir contas nas corretoras especializadas, conhecidas como exchanges. O Compra Fácil é uma solução white label, que fornece a tecnologia e permite a customização com o logo da empresa parceira.

Os clientes investem por conta e risco. No caso da negociação de criptomoedas, não há questionários sobre o perfil do investidor, já que as moedas virtuais não são reguladas pelo Banco Central. Não há avisos sobre o risco dos investimentos. Os usuários podem executar ordens de compra e venda, consultar as cotações e ter a custódia de mais de 20 tipos de criptomoedas. Além do bitcoin, a mais famosa, é possível negociar ativos como ether, cardano e uniswap.

No caso da 99Pay, recebe ainda cashback em bitcoin. Para pagar as corridas no app, porém, os usuários devem realizar o câmbio para o real. A movimentação mínima é de R$ 10, e não há taxas de corretagem.

A carteira digital também oferece rendimento de 220% do CDI limitado a um saldo de R$ 5 mil. Não é propriamente um investimento, mas uma bonificação que a 99Pay paga do próprio bolso. A promoção está limitada às cidades onde a 99 atua com o serviço de transportes e não tem prazo de vigência.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 18/11/21, às 12h58.

