Os clientes do programa de fidelidade Smiles já podem resgatar passagens pela American Airlines. A parceria entre a Gol e a área norte-americana começa hoje e coloca 30 destinos nos Estados Unidos a mais, entre as apções dos 16,5 milhões de associados do Smiles. Será a maior oferta de voos diretos entre a América do Sul e os Estados Unidos de todas as parcerias aéreas do Brasil.