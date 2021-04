Clientes de bancos digitais podem pagar conta de luz e tributos no app

Antes restrito a clientes dos bancões, o pagamento de contas de concessionárias, como as de água e luz, já pode ser feito por meio dos bancos digitais e das chamadas instituições de pagamentos, modalidade que permite a uma empresa intermediar a movimentação de recursos. A solução que viabiliza as transações também alcança a arrecadação de tributos e foi feita por uma parceria entre a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e a ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Levantamento feito pelo UBS mostrou que, com a pandemia, os downloads de aplicativos de bancos digitais superaram os de instituições tradicionais no ano passado. A estimativa é de que o País tenha hoje mais de 60 milhões de contas digitais, número que não considera os usuários do Caixa Tem, criado pelo banco estatal para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial.

