Clientes Smiles compram R$ 1 mi em créditos Uber na 1ª semana da parceria

Ativa há menos de um mês, a parceria entre a Smiles e o Uber já tem trazido resultados. Logo na primeira semana, os clientes da Smiles compraram o equivalente a R$ 1 milhão em créditos para viagens com o aplicativo de mobilidade. Com esse desempenho, o programa de fidelidade alcançou o topo do ranking de revendedores de créditos Uber no País na semana. De acordo com a Smiles, os números seguem crescendo. Para adquirir os créditos, o usuário pode optar pelo pagamento em cartão de crédito – ganhando até quatro milhas por real gasto – ou então pelo resgate com suas milhas acumuladas.//LETÍCIA FUCUCHIMA

Siga a @colunadobroad no Twitter