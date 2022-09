Clima frio e eleição põem varejo de moda em ‘stand by’, mas investidor tem interesse

O clima está mais frio que o normal e essa não é, necessariamente, uma metáfora para o ambiente menos propício a negócios que precede as eleições deste ano. Para o varejo de moda, este início de primavera com temperaturas mais baixas tem tido, por ora, efeito inverso ao maio mais gelado que impulsionou as vendas das coleções de inverno do segmento. O tema esteve presente em conversas de empresas listadas na B3 com investidores. As reuniões que aconteceram a portas fechadas fizeram parte da Fashion Conference, promovida pela XP, na quarta-feira, 28.

De uma maneira geral, o que se viu foram investidores colhendo informações para se posicionar quando o cenário atual, ainda nublado pelas eleições, voltar a ter maior visibilidade. Na medida em que houver mais segurança sobre os rumos econômicos de um próximo governo, o apetite por risco e, consequentemente por empresas de varejo, deve melhorar. Não à toa, o evento deste ano foi um dos que tiveram maior procura, com 180 participantes, sendo que, destes, 140 eram investidores.

“O varejo de moda foi um dos primeiros a cair na Bolsa, dado o cenário de incertezas e a taxa de juros mais alta. A expectativa é de que, num futuro próximo, se consiga uma diminuição de juros e aumento do consumo. Assim, o segmento que foi um dos primeiros a cair, pode ser um dos primeiros a se recuperar”, afirma Anna Carolina Hirsh, sócia responsável pela área de consumo e varejo do Investment Banking da XP. Ela destaca que os dois anos mais duros da pandemia foram muito difíceis para redes menores, mas que grandes companhias listadas conseguiram navegar bem o período e oferecem boas oportunidades.

Maio gelado favoreceu resultados de varejistas

Dentre as empresas que se dispuseram a conversar sobre seus negócios com a reportagem do Broadcast durante os intervalos das reuniões estavam Arezzo, Soma, Renner, Track & Field, Grendene, Riachuelo, Vulcabras, Marisa, Grupo SBF (dona da Centauro), Vivara, C&A e Alpargatas. Para boa parte delas, a temperatura baixa do início da primavera foi uma questão recorrente. O segundo trimestre foi marcado por resultados fortes das varejistas puxados pelo mês de maio.

A Renner, por exemplo, viu sua receita líquida consolidada crescer 45,6% no segundo trimestre de 2022, para R$ 3,63 bilhões. A receita líquida do varejo somou R$ 3,17 bilhões, alta de 40,6%. Já as vendas no critério mesmas lojas, que considera apenas as lojas que já existiam um ano antes, avançaram 37,8% no período.

Como o inverno chegou mais cedo neste ano, as vendas de roupas de frio ficaram acima do esperado, já que, aparentemente, os clientes passaram quase dois anos sem renovar o guarda-roupa de inverno e, quando se depararam com o frio antecipado, correram para as compras. Agora, porém, estima-se que o clima frio prolongado esteja atrapalhando as vendas da coleção de primavera-verão do setor como um todo. Além disso, os estoques de roupas de frio já não estão abastecidos para atender essa necessidade de compra do cliente.

Para a líder do time de análises de varejo da XP, Danniela Eiger, existe interesse para investimentos no segmento e, passada a eleição, parte da incerteza que ronda os investidores deve ser dissipada. “Os investidores esperam as eleições para tomar decisões. Um apetite maior para risco deve aparecer mais para 2023”, afirma. Outro ponto sobre o qual os donos do dinheiro esperam para ter mais visibilidade é a Copa do Mundo.

Efeito da Copa do Mundo sobre varejo é incerto

“O elefante na sala é a Copa”, diz Eiger. Em sua avaliação, ainda é incerto o efeito que a o Mundial terá sobre as vendas de vestuário no último trimestre do ano. Isso porque, historicamente, quanto mais o Brasil avança na competição, mais dias com movimento fraco de público o segmento soma. “O que mitiga esse risco é que as festas de fim de ano de 2022 devem ser mais fortes do que no ano passado”, pondera a analista. Além disso, a estratégia de espalhar promoções pelo mês de novembro, em vez de concentrá-las em um único dia de promoções, na Black Friday, pode ser eficiente.

Enquanto isso, quem mantém papéis do segmento na carteira prefere empresas com histórico sólido de execução. “Num momento de incerteza, prefiro manter posição em uma empresa que me dá mais segurança”, disse à reportagem o gestor de um fundo que tem alocação na Renner. Além disso, liquidez é um fator importante. Enquanto o cenário não estiver mais definido, papéis com menos demanda são preteridos pelos fundos, já que, numa eventual crise, seriam mais difíceis de vender.

Este texto foi publicado no Broadcast+ no dia 28/09/2022, às 17h12

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse