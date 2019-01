Cliques mais caros são os ligados à tecnologia

Principal indicador do mercado publicitário online, os Custos Por Clique (CPC) mais caros do Brasil, no Google, são os ligados à tecnologia. Segundo a empresa de marketing digital SEMrush, o termo mais caro da internet brasileira é “data room”, cujo clique no anúncio custa US$ 38,93. O “data room” é o espaço para armazenar dados de natureza segura ou privilegiada.

Empreendedorismo online. O segundo termo mais caro é “net lance”, que vale US$ 18,74. Em terceiro lugar, estão as buscas por “como criar site de vendas”, com CPC de US$ 17,29. Esse valor é pago pelos anunciantes, atrás de interessados nesse tipo de produto.