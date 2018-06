Clube de compras visa democratizar a alimentação saudável

A preocupação com saúde e alimentação aumentou muito entre os brasileiros, seguindo uma tendência mundial. Pesquisa realizada pelo OneMarket, mercado online de produtos saudáveis lançado no mês passado, identificou desejo de praticamente todos os entrevistados pelo hábito saudável de consumo alimentar e de uma significativa parcela (47%) pelos produtos naturais, orgânicos, sem aditivos ou conservantes. As empresas que vendem alimentos online, como a OneMarket, têm o desafio de fazer o brasileiro se acostumar a realizar tais compras virtualmente. O levantamento mostrou que 40% dos entrevistados nunca comprou alimentos online.

