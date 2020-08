Clube de leitura investe em nova marca de ‘autoajuda financeira’

O clube de livros TAG decidiu lançar uma nova marca, chamada de Grow, para atender ao interesse crescente da população por livros sobre negócios, aprimoramento profissional e maneiras de maximizar os ganhos na crise. A ideia é atender profissionais de todas as áreas, especialmente em cargos de liderança, capturando 3.500 assinantes ainda em 2020.

Para o alto e avante. O grupo tem a meta de catapultar a marca Grow para o mesmo patamar de desempenho da TAG em no máximo três anos. A TAG tem 50 mil assinantes no País e atingiu faturamento de R$ 36 milhões em 2019.

Autoajuda financeira. O lançamento está de olho em um dos segmentos literários que mais crescem no Brasil na crise. Dos 15 livros mais vendidos de 23 de março até 12 de julho, durante a quarentena, 10 são de autoajuda, sobretudo financeira, de acordo com ranking feito pela consultoria Nielsen a pedido do Grupo Estado. No topo está o brasileiro Thiago Nigro, com o best seller “Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho”.

Interessados. Segundo agentes do mercado editorial, a busca por livros de aprimoramento profissional aumentou nos últimos meses, pois as pessoas estão preocupadas com a crise, o futuro do emprego e como maximizar os ganhos.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 11/08/2020 às 11:23

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/