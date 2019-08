CNP eleva tom com Caixa em negociação de seguros

O recente episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, não ocorreu em um bom momento para a Caixa Econômica Federal. Isso porque o banco, por meio da subsidiária Caixa Seguridade, negocia com a estatal francesa CNP Assurances um contrato de R$ 4,6 bilhões pelas operações de seguro de vida, prestamista (financiamento) e previdência. Desde a chegada do governo Bolsonaro, os brasileiros tentam renegociar esse acordo de 20 anos para conseguirem condições financeiras mais favoráveis. A postura do presidente, que cancelou encontro com Le Drian e na mesma tarde apareceu em uma transmissão ao vivo cortando o cabelo, desagradou o governo Macron.

Um olho no peixe… CNP e Caixa são sócias desde 2001. Apesar de o contrato em questão ter sido fechado no ano passado durante governo Michel Temer, a nova gestão da Caixa orientou a revisão de todos os negócios – inclusive com os franceses. Embora até mesmo a cifra já estivesse combinada, a sócia europeia aceitou voltar à mesa, já que a parceria com os brasileiros tem peso em seus resultados: o Brasil é o segundo maior mercado da CNP no mundo, atrás somente da França.

…outro no gato. Não bastasse isso, a CNP também está de olho nas demais parcerias que a Caixa oferece ao mercado, principalmente para explorar o seguro habitacional, tida como a joia da coroa devido à liderança em financiamento imobiliário do banco brasileiro. A francesa é considerada a principal candidata em arrematar o negócio, tem todo interesse nisso, e o contrato é importante para as duas partes, mas o “episódio capilar” entre Bolsonaro e Le Drian parece ter gerado ruídos. O casamento entre Caixa e CNP começou em 2001, quando a francesa comprou o controle da seguradora das mãos do fundo de pensão do banco, a Funcef. A francesa levou o negócio por R$ 1 bilhão. Procuradas, Caixa e CNP não comentaram.

