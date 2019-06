O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) tem reunião nesta segunda-feira para definir as metas decenais, de 2020 a 2029, de redução de gases do efeito estufa no País por meio dos combustíveis renováveis e dentro do RenovaBio. A nova política nacional de biocombustíveis entra em vigor no próximo ano e prevê o fomento do uso de etanol e biodiesel em substituição aos combustíveis de petróleo para mitigar as emissões.