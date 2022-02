Cobertura de fibra ótica da V.tal bate marca de 15 milhões de casas

A V.tal, operadora de fibra ótica da Oi e que terá o BTG Pactual como sócio, bateu a marca de 15 milhões de casas passadas (homes passed, no jargão do mercado) no início de fevereiro, o que representa um crescimento de 11% em relação ao tamanho da base no fim de setembro, data do último balanço.

O indicador representa o tamanho da cobertura da rede, isto é, onde ela está disponível para a contratação de planos de banda larga. O número, adiantado para a Coluna, tem sido monitorado de perto por investidores, uma vez que a fibra ótica foi colocada no centro da estratégia de crescimento do grupo após a venda da operação móvel.

A V.tal avançou em um ritmo de 350 mil casas passadas por mês entre outubro e dezembro, subindo para o patamar de 460 mil em janeiro. A perspectiva é atingir 32 milhões de casas passadas até 2025. Para isso, o plano de investimento é da ordem de R$ 30 bilhões.

A nova empresa foi criada a partir da separação dos ativos de infraestrutura da Oi. A operação já obteve a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e aguarda apenas a anuência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para concluir o processo de alienação de controle.

A V.tal atuará como fornecedora das redes para as operadoras que prestam o serviço de internet aos consumidores finais. Desde que foi lançada, em agosto de 2021, fechou mais de 20 novos contratos. Além da própria Oi, há outras operadoras clientes, como Vero, Datora, Master, SoftX, Voa, EasyTV, entre outros.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 17/02/22, às 15h55.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com