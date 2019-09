Coca-Cola Femsa Brasil investe R$ 70 mil para reformar Bom Prato

Será reinaugurada, amanhã, dia 02, no bairro do Brás, na região central de São Paulo, a segunda unidade do restaurante popular Bom Prato revitalizada com investimento da Coca-Cola Femsa no Brasil. Em cada projeto, a empresa investiu uma média de R$ 70 mil para instalação de um sistema de climatização, pintura interna e externa, colocação de novo forro e nova identidade visual. O restaurante Bom Prato faz parte de um programa lançado há 19 anos pela secretaria do Desenvolvimento Social do governo do Estado de São Paulo, onde o almoço subsidiado sai por R$ 1,00. A meta da secretaria é revitalizar mais duas unidades este ano e está negociando novas parcerias com a iniciativa privada.