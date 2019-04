Coluna do Broadcast

A seguradora Coface, especializada em seguro de crédito, vai começar a atuar na Grécia. A companhia acaba de receber aval do regulador local que a possibilita dar o pontapé na operação neste mês. O interesse ocorre pelo fato de o país integrar a região Mediterrâneo-África, que respondeu por 27% da receita do grupo no último ano.

