Cogna já tem elevada demanda em oferta de ações

Com investidores cada vez mais em busca de ativos em tempos de juros baixos no Brasil, a Cogna, ex-Kroton, já tem demanda para concluir sua oferta subsequente (follow on), dias antes da conclusão da oferta, na próxima semana, dia 11. Com a demanda já maior que o volume ofertado, nos bastidores já se espera que a oferta possa superar o inicialmente projetado, de R$ 2,7 bilhões. Esses recursos, que irão ao caixa da companhia, serão utilizados para dar musculatura à estratégia de crescimento. Está na mira da empresa, por exemplo, aquisições no ensino superior.

E vem mais. Em paralelo, a Cogna caminha para levar a Vasta Educacional, uma de suas subsidiárias, para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. O sindicato de bancos já está contratado. Procurada, a Cogna não comentou.