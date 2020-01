Com 1.500 lojas na América Latina, varejista Disensa chega a São Paulo

Com 1.500 lojas em oito países da América Latina, a rede de franquias de materiais de construção Disensa vai inaugurar suas primeiras unidades em São Paulo, em março. Serão três lojas: no bairro do Ipiranga, na capital paulista, em Mogi das Cruzes e em Santo André.

Territórios. A empresa chegou ao Brasil há dois anos e converteu 130 lojistas em Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Paraíba. A expectativa é chegar a 200 franqueados no Estado, em três anos. Para o País, a Disensa espera ter 500 franqueados, em cinco anos.

