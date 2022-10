Com 135 empresas e R$ 1,6 bi em faturamento, Biopark terá 60 novos galpões

Com 135 empresas, que faturaram R$ 1,6 bilhão nos primeiros nove meses do ano, o parque tecnológico Biopark pretende continuar expandindo o negócio com companhias interessadas em operar dentro de um ecossistema de inovação. Em uma área de 5 milhões de m² em Toledo (PR), a empresa acaba de inaugurar uma torre residencial e prevê a instalação de 60 galpões industriais no próximo ano.

A expectativa é chegar a 75 mil habitantes e criar 30 mil vagas de trabalho, em 25 anos. O parque tecnológico integra ensino, pesquisas científicas, startups, indústrias, serviços e condomínios residenciais.

Aportes em educação somam R$ 63 milhões

Desde a sua criação, em 2016, foram investidos R$ 255 milhões no Biopark. Desse montante, os aportes em educação chegam a R$ 63 milhões, integralmente feitos pelos fundadores e donos da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, Luiz e Carmen Donaduzzi.

As áreas de educação e empreendedorismo são os carros-chefes do Biopark, segundo o vice-presidente do parque tecnológico, Paulo Victor Almeida. Segundo ele, são áreas “que nunca vão deixar de expandir e formar pessoas com diversas competências.”

Iniciativas em agronegócio e saúde também fazem parte da estrutura do Biopark. Além disso, para complementar o ecossistema e atrair investidores e moradores, torres residenciais começaram a ser erguidas, sendo que a primeira foi inaugurada em agosto.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/10/2022, às 11h17

