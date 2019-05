Com 3 novos shoppings em uma semana, setor amplia lista para 2019

Mesmo com a falta de força da economia, três shoppings serão abertos no Brasil dentro de uma semana. A primeira inauguração ocorrerá hoje, 30, em São Paulo. O Parque da Cidade, empreendimento na Marginal Pinheiros com 20 mil m² de área para lojistas, tem o equivalente a cerca de 100 lojas, sendo que 85% já estão ocupadas. O projeto do shopping foi desenvolvido pela OR (antiga Odebrecht Realizações), mas durante a crise acabou vendido para a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.

Lá vem. A sequência de inaugurações no País terá pela frente o shopping Só Marcas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em 1º de junho (área disponível para lojistas não divulgada); e o Jockey Plaza, em Curitiba (de 60 mil m²), no dia 5 de junho. Com isso, o setor contabilizará um total de cinco unidades abertas neste ano.

A fila anda. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) previa um total de 15 inaugurações em 2019, mas elevou o cronograma para 17, já que o bom desempenho do varejo tem contribuído para o desenvolvimento de outros projetos cuja abertura seria só em 2020. No primeiro trimestre, o setor registrou alta de 8,5% nas vendas, patamar que surpreendeu positivamente a associação, que projeta alta de 7,0% nas vendas no acumulado do ano. (Circe Bonatelli)