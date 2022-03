Com a volta dos hóspedes, diária de hotéis já supera nível pré-pandemia

Um dos setores mais afetados pela pandemia, a hotelaria engatou a recuperação depois da redução dos casos de covid. Os donos de hotéis têm visto os hóspedes chegar e aproveitado para ajustar tarifas, que foram achatadas nos últimos dois anos. Com isso, a diária já está mais alta que antes de a crise sanitária eclodir.

O valor médio da diária chegou a R$ 257,36 no acumulado de janeiro e fevereiro. O montante é 19,7% maior que no mesmo período de 2021 (R$ 214,92) – quando houve uma nova explosão de contaminações – e supera em 11,1% o visto nos mesmos meses de 2019 (R$ 231,58), no pré-pandemia.

Ocupação

A ocupação média dos quartos de hotéis chegou à marca de 51,52% nos dois primeiros meses de 2022. O patamar é melhor que os 34,26% do mesmo período de 2021 e já está bem próximo dos 56,68% de 2019.

Os dados fazem parte de boletim do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). O levantamento contou com amostra de 515 hotéis de redes associadas, responsáveis pela oferta de 79,7 mil quartos.

