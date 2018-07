Com ajuda de âncoras, Inter já tem demanda para oferta

Com ajuda de fundos âncoras, o Banco Inter já tem demanda suficiente para completar uma vez o livro da sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O papel do banco digital, no âmbito de sua abertura de capital, será precificado na próxima semana, dia 26. A tendência ainda é de que a demanda cresça com a proximidade do fim do roadshow, que são as reuniões com investidores. Antes, as operadoras de planos de saúde Hapvida e Notredame Intermédica lançam suas ofertas. Procurado, o banco Inter não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter