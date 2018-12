Com ajuda de aplicativo, menos IR começa já

Criado para ser usado por escritórios de contabilidade com grande número de clientes pessoas físicas, o aplicativo IR Sem Erro ganhou uma versão gratuita para quem quer começar a se organizar – e pagar menos imposto ou ter uma restituição maior, no ano que vem. O app orienta os preparativos que devem ser feitos antes da virada do ano, como antecipação de consultas médicas e aportes em previdência privada, de acordo com a necessidade de cada contribuinte.

Simulação

Segundo estimativas da desenvolvedora Única, por volta de 15 milhões de contribuintes declaram o IR sem ajuda profissional e deixam de executar ações, no ano base da declaração, que poderiam melhorar seus resultados. O aplicativo organiza os documentos por meio de fotos ou uploads, analisa a declaração do ano anterior sugere como minimizar o imposto, simula cálculos e aponta inconsistências.//Cristiane Barbieri

