Com ajuda de Next e BAC, Bradesco reestrutura ágora, mirando pessoas físicas

O Bradesco está reestruturando a Ágora, em busca de sinergias dentro de casa, incluindo o braço digital Next e o recém-adquirido BAC, na Flórida. O segundo maior banco privado quer reforçar seu posicionamento junto às pessoas físicas em meio à queda dos juros, que vai forçar a diversificação de investimentos. A Ágora, adquirida há 11 anos e tida como a XP de antigamente, terá uma plataforma digital nova, totalmente aberta, com a ideia de oferecer assessoria financeira personalizada. Na mira, estão o varejo e a alta renda.

No comando

As mudanças ocorrem sob o comando de Leandro Miranda, que no começo do ano deixou o banco de investimento da instituição, o Bradesco BBI, e passou a responder pela diretoria de relações com o mercado, pelas corretoras, além da área de fundos de private equity e aqueles que investem em startups. O projeto, que promete dar uma nova cara à Ágora, deve ser concluído até o fim deste ano. Juntas, Ágora e Bradesco Corretora possuem hoje 813 mil clientes e R$ 50 bilhões de ativos em custódia.

Empurrão

O pulo do gato junto à reorganização das corretoras do Bradesco virá com a aprovação, pelos órgãos reguladores, da aquisição do BAC Florida Bank, esperada para ocorrer até o fim do primeiro trimestre de 2020. O banco norte-americano, além da forte atuação na concessão de crédito imobiliário na Flórida, tem uma corretora, que complementará os serviços e produtos oferecidos pela Ágora, com seu leque de ativos gringos.

Digital. A Ágora será também a plataforma de investimento do banco digital Next. O movimento está previsto para ocorrer ainda este mês, reforçando o portfólio de investimentos junto aos mais jovens.

