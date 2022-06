Com ajuda do IFC, plataforma europeia para crédito podre prepara entrada no Braisl

A NPL Markets, uma plataforma europeia para a negociação de ativos ilíquidos e empréstimos não performados, ou crédito podre, está preparando entrada no Brasil e no México. A operação vai se dar por meio da colaboração com o Instituto Internacional de Finanças (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial.

Com sede em Londres, a NPL Markets tem atuação por ora somente no mercado europeu. No Brasil, o plano é ter uma plataforma eletrônica, que chega em momento do aumento de operações com crédito podre. A plataforma usa cientistas de dados, analistas quantitativos, operadores e executivos de bancos para as negociações e precificações desses ativos.

No comando da plataforma está Gianluca Savelli, vindo do Bank of America, onde ficou mais de 13 anos, cuidando do banco de investimento na Itália. A direção da empresa, aliás, é formado por vários egressos do banco americano, muitos com anos de experiência no mercado de dívida.