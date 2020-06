Com antecedência, Via Varejo já tem demanda para concluir oferta de ações

A uma semana de concluir sua oferta de ações, a Via Varejo já tem demanda para concluir a operação, que pode chegar a R$ 4 bilhões, se vendidos todos os lotes extras. A leitura é de que o dinheiro em caixa ajudará a empresa a seguir com sua mudança de posicionamento, buscando reforçar a operação de maneira mais digital. Também tiraria do horizonte preocupações ainda remanescentes no mercado sobre a companhia, que enfrenta os desafios trazidos pela pandemia. A varejista conseguiu negociar, em paralelo à oferta, o alongamento em dois anos das dívidas com seus credores, sendo que muitos integram o sindicato da oferta. Trabalham na operação Bradesco, BTG Pactual, Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Safra e XP Investimentos. A ação acumula alta de quase 40% em 2020. Procurada, a Via Varejo não comentou.

Centauro teve demanda equivalente a sete vezes a oferta

Na semana passada a também varejista Centauro precificou sua oferta de ações, com a demanda superando em mais de sete vezes o volume ofertado, retrato típico de um “bull market” (em tendência de alta). Com o mercado aquecido, a projeção é de que novas ofertas subsequentes venham na esteira, já que a busca das empresas por caixa segue em alta.

