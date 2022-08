Com aporte do BTG, Gran Cursos vai a 500 mil alunos e comemora na Nasdaq

A brasileira Gran Cursos Online vai “estrear” na Nasdaq nesta terça-feira (30). Mas não no pregão da bolsa de tecnologia. Com recente aporte de R$ 105 milhões do BTG Pactual, a empresa de educação pela internet – uma ‘edtech’, no jargão das firmas de tecnologia – acaba de atingir a marca de 500 mil alunos e vai exibir esse feito em um painel na torre da bolsa americana, com veiculação por 30 minutos na Times Square em Nova York.

Fundada em dezembro de 2012, a empresa tem como meta chegar a 1 milhão de alunos até 2026. A Gran Cursos, que começou com cursos preparatórios para concursos, deu início a programas de pós-graduação no ano passado e em 2023 vai entrar no mercado graduação, com a compra do Centro Universitário UniBagozzi, em Curitiba (PR). A aquisição, feita no mês passado, deve ser finalizada no ano que vem.

Empresa foi primeiro investimento de fundo de alto impacto do BTG

O projeto da empresa de educação online atraiu o BTG Pactual, que fez o primeiro investimento de seu fundo de alto impacto na companhia, voltado a empresas de alta governança. O fundo foi lançado no fim do ano e conseguiu captar R$ 542 milhões em uma oferta pública.

